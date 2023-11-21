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«Никс» требуют взыскать с «Рэпторс» 10 миллионов долларов в иске о краже 3000 файлов

«Нью-Йорк» подал в суд на бывшего сотрудника Икечукву Азотам за то, что тот «незаконно забрал с собой на новую должность» в «Рэпторс» тысячи служебных файлов.

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