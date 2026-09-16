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Волонтеры требуют найти и наказать жителя Актау, «накормившего» кота насваем

Волонтеры требуют найти и наказать жителя Актау, «накормившего» кота насваем

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина дает бездомному коту насвай. Волонтеры призывают установить личность мужчины и привлечь его к ответственности, передает inAktau.

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