Миллиарды для мигрантской "крыши": Заработки на "ценных специалистах" поставлены на поток — система работает, силовики в доле

Наталия Капитализм, это строй, где деньги решают все! Тем более такой "молодой" и дикий, как сейчас в России. Каждый, желающий быстро обогатиться, ворует на своем уровне, там, до чего может дотянуться.

ВН Владимир Никитин Пока за подобные УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ стрелять виновных не начнём, не изменится НИЧЕГО!!! Срочно воссоздать СМЕРШ, иначе с мздоимцами, как с государственными преступниками, не покончим никогда!!!! Вся надежда на вернувшихся с СВО воинами, которые заменят чинуш!