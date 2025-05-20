Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Татарстане ликвидирован очередной крупный канал по организации нелегальной миграции.
Миллиарды для мигрантской "крыши": Заработки на "ценных специалистах" поставлены на поток — система работает, силовики в доле
Комментарии
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Наталия
Капитализм, это строй, где деньги решают все! Тем более такой "молодой" и дикий, как сейчас в России. Каждый, желающий быстро обогатиться, ворует на своем уровне, там, до чего может дотянуться.
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20 час.
ВН
Владимир Никитин
Пока за подобные УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ стрелять виновных не начнём, не изменится НИЧЕГО!!! Срочно воссоздать СМЕРШ, иначе с мздоимцами, как с государственными преступниками, не покончим никогда!!!! Вся надежда на вернувшихся с СВО воинами, которые заменят чинуш!
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16 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Коррупция сама по себе и во все эпохи чрезвычайно опасна для государства и общества, а в условиях военного времени (или специального военного времени — как больше нравится…) превращается в смертельно опасный недуг. Бороться с которым нужно предельно жёстко — равно как с изменниками и явными врагами Родины.Неужели это не понимает Гарант?
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16 час.
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