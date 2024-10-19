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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Мы не будем платить за ошибки наших боссов” – французский профсоюз осуждае...

“Мы не будем платить за ошибки наших боссов” – французский профсоюз осуждае...

“Мы не будем платить за ошибки наших боссов” – французский профсоюз осуждает план Don't Nod уволить до 70 работниковФранцузская игровая студия Don’t Nod объявила о планах “проекта реорганизации”, который может привести к увольнению до 70 работников.

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