“Мы не будем платить за ошибки наших боссов” – французский профсоюз осуждае...

“Мы не будем платить за ошибки наших боссов” – французский профсоюз осуждает план Don't Nod уволить до 70 работниковФранцузская игровая студия Don’t Nod объявила о планах “проекта реорганизации”, который может привести к увольнению до 70 работников.
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