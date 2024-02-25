Когда в Крыму ликвидируют вторую смену в школах

В ближайшие годы в Крыму появится 12 новых школ. И одна, и две, и три Проекты по строительству новых школ в Крыму станут реальностью в 2024-2027 годах.
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