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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби стал лучшим ассистентом (1034 передачи) в истории «Питтсбурга» в НХЛ, побив рекорд Лемье

37-летний форвард сделал 1034-ю голевую передачу в лиге, отличившись в матче с «Айлендерс» (3:2). Таким образом, Кросби побил рекорд Марио Лемье, на счету которого 1033 ассиста в составе «пингвинов» в НХЛ.

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