Лаборатория Нижегородского ГУАД с начала сезона проверила около 40 образцов асфальтобетона в рамках начавшейся ремонтной кампании

Лаборатория Главного управления автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области с начала старта дорожно-ремонтной кампании провела проверку около 40 образцов материалов для производства асфальтобетонных смесей, которые будут применяться в ремонте дорог.
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