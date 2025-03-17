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Царьград

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Первый полет самолета Superjet с отечественным двигателем ПД-8 сняли на видео

Первый полет самолета Superjet с отечественным двигателем ПД-8 сняли на видео

В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет самолета Superjet-100, оснащенным двигателем ПД-8, произведенным в России в рамках импортозамещения.

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