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В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации

В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации

По мнению военных, такой потребности нет, подчеркнул Песков.фото: kremlin.ru--> Потребности в мобилизации в России нет, о чём неоднократно говорил президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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