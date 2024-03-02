В Архангельске подвели итоги областного конкурса «Учитель года – 2024»

В борьбе за звание лучших приняли участие 40 специалистов из различных районов Поморья, успешно прошедших заочный этап соревнованияГубернатор Архангельской области, Александр Цыбульский, поздравил всех участников и победителей в своём официальном телеграм-канале.
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