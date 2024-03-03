Гимн РФ и «Катюша» прозвучали на 3 языках на стенде Подмосковья на ВФМ‑2024

РИАМО - 3 мар. Государственный гимн Российской Федерации и известная советская песня «Катюша» в международном исполнении прозвучали на подмосковном стенде на Всемирном форуме молодежи-2024 в Сочи, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.