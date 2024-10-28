У НАТО неутолимая жажда Чёрного моря Внимание, КипрВоенно-морские и военно-воздушные силы НАТО фактически сформировали к концу текущего года систему военно-политической блокады Крыма.
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У НАТО неутолимая жажда Чёрного моря Внимание, КипрВоенно-морские и военно-воздушные силы НАТО фактически сформировали к концу текущего года систему военно-политической блокады Крыма.
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