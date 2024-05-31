Российские авиабомбы ОФАБ-250-270 оснастили УМПК

/mediafiles/2024/05/TSentr-FAB-250.mp4 Применение ОФАБ-250-270 с УМПК по ВСУ (с) Кадры Минобороны России Российские лётчики применили авиационные бомбы ОФАБ-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для поражения опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении.