В Ростове создали простую и точную систему записи китайских слов русскими буквами

Сотрудники и студенты Донского государственного технического университета под руководством заведующей кафедрой "Интегративная и цифровая лингвистика" ДГТУ Марины Семеновой создали систему обозначения китайских слов буквами русскими алфавита.
Сотрудники и студенты Донского государственного технического университета под руководством заведующей кафедрой "Интегративная и цифровая лингвистика" ДГТУ Марины Семеновой создали систему обозначения китайских слов буквами русскими алфавита.
Свежие комментарии