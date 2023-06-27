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В Ростове создали простую и точную систему записи китайских слов русскими буквами

В Ростове создали простую и точную систему записи китайских слов русскими буквами

Сотрудники и студенты Донского государственного технического университета под руководством заведующей кафедрой "Интегративная и цифровая лингвистика" ДГТУ Марины Семеновой создали систему обозначения китайских слов буквами русскими алфавита.

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