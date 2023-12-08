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Деньги вместо земельного участка смогут получить многодетные семьи в Подмосковье

Деньги вместо земельного участка смогут получить многодетные семьи в Подмосковье

Мособлдума проголосовала за соответствующее изменение в региональное законодательство.Мособлдума проголосовала за изменение в региональное законодательство, в результате чего многодетные семьи в Подмосковье смогут получать деньги в размере 300 рублей вместо земельного участка, сообщается в группе Мособлдума в сети ВКонтакте.

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