Деньги вместо земельного участка смогут получить многодетные семьи в Подмосковье

Мособлдума проголосовала за соответствующее изменение в региональное законодательство.Мособлдума проголосовала за изменение в региональное законодательство, в результате чего многодетные семьи в Подмосковье смогут получать деньги в размере 300 рублей вместо земельного участка, сообщается в группе Мособлдума в сети ВКонтакте.
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