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РБК: На фоне валютных ограничений вырос интерес россиян к вкладам в юанях

РБК: На фоне валютных ограничений вырос интерес россиян к вкладам в юанях

Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, однако доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, передает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.

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