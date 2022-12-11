РБК: На фоне валютных ограничений вырос интерес россиян к вкладам в юанях

Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, однако доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, передает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.
Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, однако доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, передает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.
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