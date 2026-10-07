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Царьград

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МВД Латвии: вооружённые лица пытались провести беженцев из Белоруссии

МВД Латвии: вооружённые лица пытались провести беженцев из Белоруссии

Глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил о попытке 20 беженцев, сопровождаемых вооружёнными лицами, пересечь границу со стороны Белоруссии.

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