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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о «Шанхае»: «Комплектуется увереннее и быстрее, чем год назад. Будем надеяться, что с приходом Ковальчука ситуация в клубе наладится»

Бывший главный тренер клубов Fonbet КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о трансферах « Шанхая » в это межсезонье.

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