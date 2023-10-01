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Джордж Карл: «Честно говоря, в плей-офф Холидэй может оказаться полезнее Лилларда»

Лучший тренер НБА-2013 Джордж Карл в эфире Sirius XM NBA Radio высказал мнение, что Дрю Холидэй может стать более ценным игроком в плей-офф, чем Дэмиан Лиллард.

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