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«Они шпионы и диверсанты!» – Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов по Европе

«Они шпионы и диверсанты!» – Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов по Европе

НАТО поддерживает и будет всячески способствовать усилиям по ограничению передвижения и выдворению из стран альянса «сотрудников российских спецслужб», которые якобы стоят за диверсиями и саботажами, «инициированными Россией».

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