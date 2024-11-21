В Ростовской области выявлены нарушения миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с военно-следственным отделом Следственного комитета России по Ростовскому-на-Дону гарнизону и представителями военного комиссариата провели оперативные мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства в Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в Азовском и Кагальницком районах.
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