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Мошенники стали звонить детям от имени МЭШ

Мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы обмана россиян. В новом году аферисты стали предлагать мнимые подарки, рассылать вирусные «приглашения на свадьбу» и атаковать от имени маркетплейсов.

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