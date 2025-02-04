Мошенники стали звонить детям от имени МЭШ

Мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы обмана россиян. В новом году аферисты стали предлагать мнимые подарки, рассылать вирусные «приглашения на свадьбу» и атаковать от имени маркетплейсов.
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