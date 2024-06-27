РБК: из Spotify исчезли страницы Шамана, Гагариной и Газманова

Из музыкального сервиса Spotify пропали страницы известных российских исполнителей: Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и группы "Любэ".
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