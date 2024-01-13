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Женщина-невидимка – Сесилия Паредес

Женщина-невидимка – Сесилия Паредес

В каждой выставке Сесилии Паредес (Cecilia Paredes) принимают участие «люди-хамелеоны». Необычная художница «прячет» в своих боди-арт работах женское тело так, что цветочный фон словно бы «поглощает» его.

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