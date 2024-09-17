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Важный ролик, который стоит пересылать друг-другу в родительских чатах

https://vk.com/video757246494_456241637 Не дайте обмануть себя и своих детей. Ошибка может обернуться сломанной жизнью.

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