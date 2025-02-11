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Родион Газманов спас семью от мошенников

Родион Газманов спас семью от мошенников

Родион Газманов рассказал, как спас семью с детьми от мошенников.Певец и депутат Московской городской думы Родион Газманов вместе с командой спас семью, в которой воспитываются несовершеннолетние, от мошенников.

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