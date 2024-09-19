Четвертое судно в 2024 году готовится к отправке из Архангельского морского порта в Китай

В рамках проекта «Арктический экспресс» оно пройдёт по Северному морскому пути в Шанхай, доставив туда пиломатериалы и нефтехимическую продукцию— Из КНР в Поморье доставляются различная техника и автомобильные запчасти, а в обратном направлении китайские суда следуют с товарами компаний из Архангельской области и других регионов России.