Опубликовано видео испытаний бетонобойных бомб для истребителей Су-30СМ2

Телеканал «Звезда» опубликовал видеокадры испытаний бетонобойных бомб для истребителя Су-30СМ2. Как рассказал в программе «Военная приёмка» главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, визуально Су-30СМ2 не отличается от предыдущей модели Су-30СМ, однако у них есть ряд различий во внутреннем оснащении — обновлённая модель самолёта имеет новое вооружение и радар.