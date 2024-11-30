Прогноз по китайскому гороскопу на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года Ольга ВайленкоС наступлением декабря китайская астрология приглашает нас обратить внимание на особые космические энергии, которые будут влиять на различные аспекты нашей жизни.
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