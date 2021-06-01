Какой сегодня праздник? Самые важные события на 1 июня 2021 в России

1 июня – Первый день лета Праздники 1 июня Всемирный день родителей Международный день защиты детей Всемирный день молока День Северного флота ВМФ России День рождения «Супермена» Международный день настольных игр День военно-транспортной авиации ВКС РФ День создания правительственной связи СССР День герба, флага и гимна Краснодарского края День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями День ходьбы босиком День оливок День «Скажи что-нибудь приятное» День «Подбрось монетку» День торта с фундуком День без алкоголя – Польша Именины Ян, Сергей, Павел, Николай, Михаил, Митрофан, Матвей, Максим, Игнат, Иван, Дмитрий, Григорий, Виктор, Василий, Валентин, Антон, Александр, Акакий, Анастасия.