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США обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2» и с других проектов РФ в ЕС

США обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2» и с других проектов РФ в ЕС

В Белом доме в рамках обсуждения шагов по прекращению российско-украинского конфликта прорабатывается вопрос о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», а также других российских проектов в Европе.

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