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Тен Хаг о навесах на Роналду: «Это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы ему не помогали»

Эрик тен Хаг объяснил обилие навесов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» (1:3). – Вы дали установку делать больше навесов на Роналду, чтобы помочь ему войти в игру? – Нет, я вообще думаю, что это было глупо.

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