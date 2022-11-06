Тен Хаг о навесах на Роналду: «Это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы ему не помогали»

Эрик тен Хаг объяснил обилие навесов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» (1:3). – Вы дали установку делать больше навесов на Роналду, чтобы помочь ему войти в игру? – Нет, я вообще думаю, что это было глупо.