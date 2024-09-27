СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Sergey
    Правильно сказал, нужно заниматься внутренними делами, одно из которых - это мигранты. Нахрен всех на родину и прекра...«Занимайтесь свои...
  • Георгий Михалев
    Забить батогами дикое животное и отправить назад в кишлак, нах.й!В Ленобласти дете...
  • Олег Самойлов
    шалашовочка! И какой идиот тебя замуж взял?В Госдуме рассказ...

"В том, что воспринимается как «фигня» и прорезается то, что потом становится основой политики и экономики"

"В том, что воспринимается как «фигня» и прорезается то, что потом становится основой политики и экономики"

Большой шум наделало вчерашнее выступление в ООН президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он много чего наговорил любопытного даже с учетом скидок на кривой перевод с фарси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Любое событие всегда повод включить мозги и проанализировать его, а не вестись на дешевые провокации.
Ответить
18 час.
Владислав Владислав
Мда. Вы вначале ситуацию проанализируйте, а потом пишите. С Ираном все намного сложнее, там нет делания дружить с Пендосией - намекаю, дальше думайте сами.
Ответить
18 час.
В Е
&quot;Но я не иранист&quot; - Если автор не иранист, то, может быть, ему не стоит с такой уверенностью рассуждать о том, в чем он не специалист? &quot;всем очевидно, что Пезешкиан, чтобы выжить, просто обязан продвигать максимально радикальную линию&quot; - С какого это перепугу? Мне, например, совсем не очевидно то, что некомпетентному автору &quot;очевидно&quot;. Если Пезешкиан занимает номинальную (!) для Ирана должность &quot;в подчинении (!) духовного лидера&quot; - то такие номиналы обычно как раз проводят очень тихую и балансирующую политику/риторику - чтобы голову не снесли. &quot;как это делал Пашинян, продавливая напористостью инерцию сложносочиненной ...политической системы&quot; - И тут самое время вспомнить, что автор &quot;не иранист&quot; - и, видимо, и в армянских делах он тоже ни хрена не понимает! Потому что в Армении не было никакой &quot;сложносочиненной политической системы&quot;. Там была прогнившая, ненавистная народу коррупционная власть, которая попыталась обмануть народ и пересесть на другую лошадь, публично плюнула народу в лицо - и поэтому была скинута после небольшого давления. И даже армия с полицией не захотели вписываться за своё бывшее начальство. В Иране - совсем другая ситуация. И Пезешкиан - это не Пашинян, и находится совсем в другом положении. Но автор - &quot;не иранист&quot;, и таких очевидных вещей не понимает. Поэтому пишет чёрти что.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх