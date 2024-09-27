"В том, что воспринимается как «фигня» и прорезается то, что потом становится основой политики и экономики"

В Е

"Но я не иранист" - Если автор не иранист, то, может быть, ему не стоит с такой уверенностью рассуждать о том, в чем он не специалист? "всем очевидно, что Пезешкиан, чтобы выжить, просто обязан продвигать максимально радикальную линию" - С какого это перепугу? Мне, например, совсем не очевидно то, что некомпетентному автору "очевидно". Если Пезешкиан занимает номинальную (!) для Ирана должность "в подчинении (!) духовного лидера" - то такие номиналы обычно как раз проводят очень тихую и балансирующую политику/риторику - чтобы голову не снесли. "как это делал Пашинян, продавливая напористостью инерцию сложносочиненной ...политической системы" - И тут самое время вспомнить, что автор "не иранист" - и, видимо, и в армянских делах он тоже ни хрена не понимает! Потому что в Армении не было никакой "сложносочиненной политической системы". Там была прогнившая, ненавистная народу коррупционная власть, которая попыталась обмануть народ и пересесть на другую лошадь, публично плюнула народу в лицо - и поэтому была скинута после небольшого давления. И даже армия с полицией не захотели вписываться за своё бывшее начальство. В Иране - совсем другая ситуация. И Пезешкиан - это не Пашинян, и находится совсем в другом положении. Но автор - "не иранист", и таких очевидных вещей не понимает. Поэтому пишет чёрти что.