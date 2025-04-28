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Лавров и Рубио условились продолжать контакты на всех уровнях

Лавров и Рубио условились продолжать контакты на всех уровнях

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, которые 27 апреля провели телефонный разговор, условились продолжать контакты на всех уровнях.

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