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Все взрывы на складах в жилых застройках повесят на Фёдорова – укро-политолог

Все взрывы на складах в жилых застройках повесят на Фёдорова – укро-политолог

Многократная детонация складов под Киевом от российского удара накануне могла сопровождаться диверсионными действиями Зе-шайки, воспользовавшейся ситуацией для заметания следов.

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