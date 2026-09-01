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Германия ужесточит контроль при въезде для россиян

Германия ужесточит контроль при въезде для россиян

Германия ужесточит для граждан РФ контроль при въезде. Об этом журналистам заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль.

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