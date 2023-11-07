Врача, который нашел суррогатную маму для Галкина* и Пугачевой, посадили за торговлю людьми

Расследование громкого дела, которое продолжалось несколько лет, наконец подошло к завершению. В результате разбирательств глава Европейского центра суррогатного материнства, Владислав Мельников, был приговорен к непростым 19 годам и шести месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима.
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