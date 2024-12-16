Поздравляю всех причастных
Комментарии
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Елена Шарапова
Слава России!!!! Победы, мира и процветания великой стране!!! Низкий поклон нашим ракетным войскам!!! Счастья и благоденствия ГЕРОЯМ РОССИИ!!!!!
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5 час.
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