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Поздравляю всех причастных

Поздравляю всех причастных

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Комментарии
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Елена Шарапова
Слава России!!!! Победы, мира и процветания великой стране!!! Низкий поклон нашим ракетным войскам!!! Счастья и благоденствия ГЕРОЯМ РОССИИ!!!!!
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