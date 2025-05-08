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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траджан Лэнгдон: «Возвращение Джейдена Айви поможет создать еще более взрывную динамику»

«Детройт» использовал опцию на последний сезон (2025/26) в контракте 23-летнего защитника еще осенью, но в январе Айви сломал ногу и не успел восстановиться до конца чемпионата.

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