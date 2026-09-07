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Царьград

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Итальянский клуб "Комо" продлил контракт с Робертой Пикки

Итальянский клуб "Комо" продлил контракт с Робертой Пикки

Итальянский клуб "Комо" сообщил, что у футболистки Роберты Пикки диагностирован рак молочной железы. Она начнёт лечение, а клуб продлит её контракт до сезона 2027/28, предоставляя поддержку для Пикки и её семьи в этот сложный период.

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