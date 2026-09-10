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Аргументы и Факты

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На Сахалине рабочий погиб при укладке труб на месторождении

На Сахалине рабочий погиб при укладке труб на месторождении

Следственные органы СК России по Сахалинской области проводят проверку по факту гибели 42-летнего рабочего на территории Киринского месторождения в Ногликском районе.

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