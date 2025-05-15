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Миролюбовка: русские войска освободили от ВСУ, уничтожив технику противника

Миролюбовка: русские войска освободили от ВСУ, уничтожив технику противника

Русские войска заняли село Миролюбовка в ДНР, уничтожив значительное количество украинской техники. Благодаря успешным боевым действиям и ударам FPV-дронами ВСУ пришлось отступить, что создало условия для продвижения на красноармейском направлении.

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