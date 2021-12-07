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В Севастополе школьники продолжают серию флешмобов по популяризации световозвращающих элементов

В Севастополе школьники продолжают серию флешмобов по популяризации световозвращающих элементов

Объявленный Госавтоинспекцией марафон «Севастополь, засветись!» набирает популярность среди взрослых и детей, которые активно призывают пешеходов стать заметнее.

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