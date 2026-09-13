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Новости Липецка

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В Липецке открылась выставка Евгения Сальникова «Грани диалога»

Выставка Евгения Сальникова в Липецке предлагает увидеть его творчество в контексте мировой живописи, найдя переклички с Ренуаром, Матиссом, Модильяни, Дейнекой, Кандинским, Поллоком, Шагалом и Сорокиным.

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