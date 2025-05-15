Рубио заявил, что сроки встречи Трампа и Путина зависят от переговоров в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 15 мая, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что возможная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров между Россией и Украиной, которые состоятся в пятницу в Стамбуле.