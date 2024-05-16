⚡️За попытку теракта в Крыму задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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⚡️За попытку теракта в Крыму задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.