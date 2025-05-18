В Россельхознадзоре заявили о необходимости ввести блокировку опасного товара на кассах

В России должна быть введена автоматическая блокировка опасного товара на кассах. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопрос, почему такие меры до сих пор не приняты.
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