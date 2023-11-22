Экс-главу «Воентелекома» Давыдова этапировали из Москвы в Петербург

Ходатайство осуждённого об УДО было перенаправлено в местный райсуд. Бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, осуждённого за хищение около 1,4 млрд рублей у Минобороны, отправили отбывать наказание из Москвы в Петербург.