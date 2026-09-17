«Заграница нам поможет» дала сбой: Европа начинает считать украинские деньги

Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2027 год — документ, который в нормальной стране стал бы предметом серьезного экономического анализа, а здесь превратился в чистую декларацию о намерениях.
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