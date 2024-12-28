Анну ждут в полиции: следователи изъяли телефон экс-мужа Седоковой

Стало известно, кто отговаривал баскетболиста от страшной ошибки. Анна Седокова с бывшим мужем Янисом Тиммой Социальные сетиПолиция продолжает изучать факты по делу смерти 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
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